'Hộ chiếu Covid' ở EU và Anh cùng vấn đề vaccine Nga và Trung Quốc

32 phút trước

Cùng thời gian, Anh đang tiếp tục mở rộng phạm vi đi lại ở nước ngoài cho NHS Covid Pass - tức thông hành điện tử do Y tế Anh cung cấp cho người đã tiêm vaccine hoặc đã có kháng thể vì lây Covid và đã khỏi.

Hôm 09/07/2021, Bộ Y tế Liên bang Thụy Sĩ ( Federal Office of Public Health ) thông báo trên trang web của họ rằng EU đã công nhận 'hộ chiếu vaccine' của Liên bang Thụy Sĩ.

Vấn đề công nhận hay không vaccine Nga và Trung Quốc xem ra còn do từng nước châu Âu quyết định.

Ví dụ Iceland, nước không thuộc EU, cho biết họ công nhận tư cách "đã tiêm chủng" với mọi người đã tiêm vaccine do EMA và WHO phê chuẩn, như thế, sẽ gồm cả vaccine Trung Quốc và Nga trong danh sách WHO công nhận.