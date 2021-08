Khủng hoảng ngoại giao TQ-Lithuania về Đài Loan nói lên điều gì?

Bị báo Hoàn cầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc gọi là "nước nhỏ, điên rồ" (crazy, tiny country), lãnh đạo Lithuania đáp trả "Chúng tôi không biết nghe theo đe dọa' (We do not respond well to threats).