Afghanistan: Hoa Kỳ vất vả lo di tản cho những người từng cộng tác

một giờ trước

Nhiều người ở Afghanistan đã rơi vào tình trạng bất an, sợ hãi và tuyệt vọng.

Ismail Khan, một người Afghanistan, từng là thông dịch viên cho quân đội Hoa Kỳ và hiện đang vận động cho các thông dịch viên khác thông qua tổ chức phi lợi nhuận No One Left Behind, nói với Washington Post: "Tôi thực sự rất buồn và đau lòng. Họ đang chờ đợi điều gì? Có phải họ đang đợi mọi người chết rồi sẽ mang họ ra ngoài?"