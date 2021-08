Tiết lộ: Tình báo Mỹ ‘lạc quan tếu’, và vì sao Joe Biden quyết rút khỏi Afghanistan

Cho tới tận đầu tháng Bảy năm nay, Joe Biden còn khẳng định lực lượng Taliban với khoảng 75.000 chiến binh không thể sánh được với 300.000 lực lượng an ninh Afghanistan.

Báo New York Times ngày 14/8 đăng bài tiết lộ những thông tin hậu trường về các bàn thảo của Nhà Trắng.

Quân đội Afghanistan yếu kém

Báo New York Times dẫn nguồn các trợ lý của ông Biden nói rằng sự tồn tại dai dẳng của những vấn đề đó đã củng cố niềm tin của tổng thống rằng Hoa Kỳ không thể chống đỡ cho Afghanistan vĩnh viễn.

Lầu Năm Góc vận động

Theo New York Times, sau khi Biden nhậm chức, các quan chức hàng đầu của Bộ Quốc phòng đã bắt đầu một chiến dịch vận động hành lang để giữ một lực lượng chống khủng bố nhỏ ở Afghanistan trong vài năm nữa.

Lực lượng an ninh Afghanistan bảo vệ một tòa nhà bị hư hại

Vào ngày 3 tháng 2, một hội đồng do Quốc hội chỉ định do một tướng Thủy quân lục chiến 4 sao đã nghỉ hưu, Joseph F. Dunford Jr., đã công khai khuyến nghị rằng ông Biden bỏ thời hạn rút quân vào ngày 1 tháng 5 và chỉ giảm bớt lực lượng Mỹ khi các điều kiện an ninh được cải thiện.