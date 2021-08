Rút quân khỏi Afghanistan: Quyết định lớn nhất - liệu có phải là bước đi thảm họa nhất của Biden?

Và tương tự, vụ 11/9 đã dẫn đến cuộc chạm trán quân sự dài hơi nhất của nước này. Cuộc tấn công vào Tòa tháp đôi, chiếc máy bay lao vào Lầu Năm Góc và chiếc rơi xuống cánh đồng ở Shanksville, Pennsylvania, ban đầu là động lực thúc đẩy chủ nghĩa dân tộc của Mỹ dâng cao. Nhiều người trẻ - thực tế là mọi người ở mọi lứa tuổi - đã đến các văn phòng tuyển quân của lực lượng vũ trang với mong muốn đăng ký nhập ngũ. Nước Mỹ đã bị tấn công; những người yêu nước này muốn chiến đấu để bảo vệ tổ quốc nơi là "vùng đất của tự do", và tìm cách trả thù những kẻ sẽ gây hại cho nước Mỹ.

Và đừng nhầm lẫn rằng đó chỉ là lòng yêu nước bộc phát. Không phải vậy. Tôi biết nhiều người - không chỉ người Mỹ - có khuynh hướng tự do và không phải là ủng hộ viên cuồng nhiệt đối với mọi hoạt động của Hoa Kỳ mà là những người có ý thức nội tại rằng đây là thời điểm mà bạn phải chọn lập trường.

Bạn có đứng về phía nhà nước pháp quyền, bầu cử tự do và công bằng, trình tự công bằng của luật pháp, bình đẳng giới, phổ cập giáo dục không?

Có thể hiểu, người Mỹ muốn rút ván cầu, đưa quân đội về nước, để người dân ở những nước đó tự giải quyết vấn đề của họ, và cuối cùng từ bỏ ý tưởng rằng mô hình dân chủ tự do của Hoa Kỳ là một mặt hàng xuất khẩu có thể áp dụng tại nơi khác. Cuộc thập tự chinh theo chủ nghĩa can thiệp tự do đã kết thúc.