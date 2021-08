Afghanistan: Mỹ lo ngại IS tấn công sân bay Kabul

44 phút trước

Nguồn hình ảnh, US Marine Corps/Reuters

Mỹ cảnh báo công dân tránh xa sân bay Kabul giữa lúc có các lo ngại về khả năng chi nhánh tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Afghanistan thực hiện tấn công.

Một cảnh báo an ninh hôm thứ Bảy đã kêu gọi công dân Hoa Kỳ tránh xa nơi này do có thể có "các mối đe dọa an ninh phía bên ngoài cổng".