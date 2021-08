Slovakia ngừng tiêm Sputnik V vì dân ít dùng và sau bê bối làm thủ tướng mất chức

Sputnik V sẽ có nhãn Made in Vietnam'?

"Mẫu thử từ lô vaccine Sputnik V thử nghiệm đầu tiên do Việt Nam sản xuất đã được chuyển đến Viện nghiên cứu vi khuẩn và dịch tễ học quốc gia Nga Gamaleya để đánh giá và kiểm định chất lượng," báo Lao Động bản điện tử (23/07) cho hay.

Trang Sputnik bản tiếng Việt của Nga hôm 23/07 cho hay, "theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, nếu vaccine Sputnik V do Việt Nam gia công đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng, hai bên sẽ ký kết Biên bản thỏa thuận, chính thức gia công tại Việt Nam, dự kiến 5 triệu liều vaccine/tháng".

Để có niềm tin vào vaccine Nga tôi phải tìm đọc phản biện, đánh giá của các nhà chuyên môn, nhất là các chuyên gia từ các nước không phải Nga, thông tin bài báo về Spunik V được đăng trên tạp chí y khoa The Lancet của Anh (VOLUME 397, ISSUE 10275, P671-681, FEBRUARY 20, 2021), kiểm định thông tin chính thức bằng cách so sánh với các nguồn thông tin độc lập, ví dụ như một số nhóm trên mạng xã hội nơi mà mọi phát biểu đều có thể phát biểu tự do, không bị kiểm duyệt hay định hướng..."