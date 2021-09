‘Đánh showbiz, chỉnh giáo dục, lấy của người giàu’: Tầm nhìn chiến lược Tập Cận Bình?

31 phút trước

Pinduoduo Inc. gần đây đã cam kết hiến 1,5 tỷ đôla thu nhập hiện tại và tương lai cho phát triển nông nghiệp. Tencent Holdings Inc. vào tháng Tám cho biết họ sẽ bỏ ra 50 tỷ nhân dân tệ để hỗ trợ các nỗ lực phân phối lại tài sản của chính phủ, bổ sung vào cam kết tháng 4 là 50 tỷ nhân dân tệ cho chương trình "giá trị xã hội bền vững".

'Cùng giàu'

Tháng 4, Alibaba, do Jack Ma đồng sáng lập, bị phạt mức kỷ lục 2,8 tỷ USD sau khi cơ quan quản lý chống độc quyền kết luận đã "hành xử như một công ty độc quyền".

Hôm 5/7, Trung Quốc thông báo điều tra thêm hai công ty Trung Quốc đang niêm yết tại Mỹ, một ngày sau khi ra quyết định cấm ứng dụng dịch vụ gọi xe Didi Chuxing xuất hiện trên các cửa hàng ứng dụng nước này với lý do "vi phạm nghiêm trọng trong việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân mà không chấp thuận giải trình".

'Chỉnh huấn ngành giải trí'

Siết chặt dạy thêm

Thu tóm quyền lực?

"Đó là kiểm soát. Những tập đoàn khổng lồ và nhiều tỷ phú có tầm ảnh hưởng to lớn như Jack Ma và người sáng lập Tencent Pony Ma đang trở nên quá quyền lực, vì vậy Tập Cận Bình không muốn họ thách thức quyền lực của nhà nước đảng và quyền lực của chính mình."

Mô hình Trung Quốc?

"Sự tích lũy tài sản của Trung Quốc trong bốn thập niên qua được xây dựng dựa trên nguồn lao động giá rẻ. Trung Quốc không phát minh ra các sản phẩm được sử dụng phổ biến, trái ngược hẳn với Nhật Bản. Của cải lớn thường có được nhờ sự giúp đỡ của các quan lại quyền lực, hoặc chỉ là may mắn."

"Do đó, việc lấy đi của cải đó ít tác động xấu về mặt hiệu quả kinh tế. Các khoản quyên góp...có vẻ như là một sự thỏa hiệp hợp lý."

Ông nói: "Hong Kong là một nền kinh tế tư bản, mở và nhỏ. Chúng tôi tin tưởng vào hoạt động không can thiệp và thị trường tự do, và chúng tôi đã cố gắng xóa đói giảm nghèo bằng các sáng kiến tiền mặt, chẳng hạn như trợ cấp an sinh xã hội."