Nhóm 'tưởng nhớ vụ Thiên An Môn' từ chối yêu cầu của cảnh sát HK

một giờ trước

Tổ chức đứng đằng sau sự kiện thường niên tại Hong Kong, lễ tưởng niệm vụ Thảm sát Thiên An Môn, nói họ sẽ không trao thông tin cho cảnh sát.

Các thành viên của Liên minh Hong Kong Ủng hộ Các Phong trào Dân chủ Ái Quốc Trung Quốc (Hong Kong Alliance in Support of Patriotic Democratic Movements of China) nói rằng giới chức đang tìm cách dọa dẫm.