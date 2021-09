Viện trợ Afghanistan: Phương Tây cân nhắc, Trung Quốc và Pakistan đã nhanh chân

6 phút trước

"Mục đích dễ hiểu của điều này là không cho các khoản tiền này chảy vào túi của chính quyền Taliban," Deborah Lyons, đại diện đặc biệt của Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc về vấn đề Afghanistan nói với Hội đồng Bảo an hồi tuần này.

Khoáng sản và quân sự

Taliban và Trung Quốc

Mặc dù vậy, đối với Trung Quốc, dù có quan tâm đến các mỏ khoáng sản tại Afghanistan thì để khởi động điều này cũng khó khăn, vì bất kỳ khoản đầu tư nào sẽ đi kèm với rủi ro, trong tình hình an ninh tại Afghanistan ẩn chứa nhiều bất ổn.

"An ninh và ổn định của Afghanistan cũng quan trọng tuyệt đối với Trung Quốc," Vương Huy Diệu, Chủ tịch cơ quan nghiên cứu Centre for China and Globalisation nói.