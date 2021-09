Phe đối lập bị đàn áp trước kỳ bầu cử có kiểm soát ở Nga

'Họ không muốn có các dân biểu độc lập'

"Uy tín của ông Putin đang đi xuống. Giới chức không muốn có bất kỳ dân biểu độc lập nào trong Quốc hội. Đây là lý do vì sao họ loại bỏ bất kỳ lãnh đạo đối lập nổi trội nào. Các cơ quan an ninh, cảnh sát và cơ quan công tố đóng vai trò then chốt trong việc đem lại chiến thắng cho các lực lượng của ông Putin."