Covid-19: Vaccine Pfizer/BioNTech an toàn cho trẻ 5-11 tuổi

59 phút trước

Công ty cho biết vaccine đã tạo ra phản ứng miễn dịch ở trẻ từ 5 đến 11 tuổi trong thử nghiệm lâm sàng Giai đoạn II / III, phù hợp với những gì họ quan sát trước đó ở nhóm tuổi từ 16 đến 25. Họ nói rằng mức độ an toàn cũng tương đương với nhóm tuổi lớn hơn.

Giới chức y tế hàng đầu của Hoa Kỳ tin rằng các nhà quản lý có thể đưa ra quyết định về việc liệu vaccine này có an toàn và hiệu quả ở trẻ nhỏ hay không trong vòng ba tuần kể từ khi các công ty gửi yêu cầu cấp phép, hai nguồn tin nói với Reuters. Việc cấp phép nhanh chóng có thể giúp giảm thiểu sự gia tăng tiềm ẩn các ca nhiễm, khi các trường học đã được mở trên toàn quốc.

Số ca nhập viện và tử vong do Covid-19 đã tăng lên ở Hoa Kỳ trong những tháng gần đây do biến thể Delta rất dễ lây lan.

Janet Woodcock từ FDA cho biết khi cơ quan này nhận được đơn xin cấp phép, quy trình xác định liệu vaccine có an toàn và hiệu quả đối với trẻ em trong độ tuổi nhỏ hơn hay không bao gồm xác minh quy trình sản xuất vaccine có nồng độ thấp hơn và bất kỳ nghiên cứu nào về tính an toàn của vaccine.

Dữ liệu cho nhóm trẻ nhỏ tuổi hơn

Không giống như thử nghiệm lâm sàng quy mô lớn hơn mà các nhà sản xuất thuốc tiến hành trước đây ở người lớn, thử nghiệm trên 2.268 trẻ em tham gia không được thiết kế chủ yếu để đo hiệu quả của vaccine bằng cách so sánh số ca mắc Covid-19 ở những người tiêm vaccine với những người được dùng giả dược.Thay vào đó, thử nghiệm so sánh lượng kháng thể trung hòa do vaccine tạo ra ở trẻ em với phản ứng ở người lớn tuổi hơn trong thử nghiệm dành cho người lớn.