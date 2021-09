YouTube sẽ gỡ bỏ tất cả thông tin sai sự thật về chống vaccine

YouTube, do Google sở hữu cho biết đã gỡ bỏ 130.000 video ra khỏi nền tảng tính từ năm ngoái đến nay, công ty này tiến hành lệnh cấm lan truyền thông tin sai sự thật về các vaccine Covid.

"Chúng tôi đang mở rộng chính sách về thông tin sai sự thật trong lĩnh vực y tế trên YouTube, với các hướng dẫn mới về các vaccine đang được tiêm, đã được chính quyền địa phương và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phê duyệt và đã được khẳng định là an toàn và hiệu quả," thông báo của YouTube cho biết, dựa trên thông tin của WHO.