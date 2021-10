Chính quyền mới của Nhật ra tín hiệu cứng rắn trong vấn đề Trung Quốc-Đài Loan

Đài Loan và mối quan hệ với Trung Quốc có khả năng, ngay từ đầu, chi phối các chính sách an ninh và quan hệ đối ngoại của chính quyền mới của Thủ tướng Fumio Kishida.

Căng thẳng đang gia tăng đối với Đài Loan khi Trung Quốc tuyên bố đó là lãnh thổ của mình và sẽ dùng vũ lực để đạt được điều này nếu cần thiết. Đài Loan nói họ là một quốc gia độc lập và sẽ bảo vệ các quyền tự do và dân chủ của mình.

Trong công bố hôm thứ Hai, ông Motegi, cùng với Bộ trưởng Quốc phòng Nobuo Kishi, được giữ lại trong nội các mới. Các nhà phân tích cho rằng điều này cho thấy chính phủ mới của Nhật tập trung vào mối quan hệ an ninh chặt chẽ với Hoa Kỳ.

Bình luận của ông Motegi về Đài Loan đánh dấu quan điểm khác biệt của chính quyền mới với chính quyền trước đây bằng cách nói rõ về khả năng can dự của Nhật Bản, đồng thời cũng nhằm thu hút sự chú ý của quốc tế đến vấn đề này, và gây sức ép lên Trung Quốc, theo giới phân tích.

Robert Ward, một nghiên cứu viên cấp cao về An ninh Nhật Bản tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế có trụ sở tại London, cho biết sự thay đổi trong cách Nhật Bản thể hiện mối quan tâm về Đài Loan là rất quan trọng.

Ông Ward nói: "Nhật Bản đang vạch ra một dạng giới hạn và do đó tạo ra những kỳ vọng.

Thông điệp mạnh mẽ

Kishida, một cựu ngoại trưởng, trước đó đã nói với các phóng viên rằng ông đã nói chuyện với Tổng thống Mỹ Joe Biden khoảng 20 phút và họ đã xác nhận hợp tác an ninh khu vực.

Ông nói: "Chúng tôi khẳng định sức mạnh của liên minh Hoa Kỳ-Nhật Bản, cũng như cam kết hợp tác cùng nhau để hiện thực hóa một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và cởi mở.

Nhưng những cam kết của ông dường như không giúp ông được yêu thích hơn trước cuộc bầu cử. Một cuộc thăm dò hàng ngày của Mainichi cho thấy tỷ lệ tán thành ông Kishida là 49% - so với tỷ lệ 64% ủng hộ trước đây cho chính quyền của thủ tướng cũ khi ông này lên nhậm chức.

Ngả về cánh hữu

Kishida, người theo phái ôn hòa truyền thống của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền, đã ngả về cánh hữu khi ông vận động tranh cử để trở thành lãnh đạo đảng này.

Nhấn mạnh trọng tâm của nội các mới về Trung Quốc, ông Kishida đã tạo ra vị trí Bộ trưởng An ninh kinh tế, do Takayuki Kobayashi, 46 tuổi đảm nhiệm. Ông Kobayashi từng giúp xây dựng các chính sách nhằm bảo vệ các công nghệ nhạy cảm trong chuỗi cung ứng và an ninh mạng từ Trung Quốc.