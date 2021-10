Hong Kong: Đại học ra lệnh dỡ bỏ tượng Thiên An Môn

Đại học Hong Kong cho biết một bức tượng kỷ niệm vụ thảm sát ở Quảng trường Thiên An Môn phải được dỡ bỏ.

Bức tượng The Pillar of Shame mô tả hàng chục thi thể rách nát, quằn quại. Bức tượng thường được đặt ví trí đầu tiên trong các buổi tưởng niệm sự kiện Thiên An Môn tại Hong Kong.