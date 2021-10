Tổng thống Thái Anh Văn nói Đài Loan không cúi đầu trước TQ

22 phút trước

Con đường đó, bà nói, đem lại "không phải là cách sống tự do dân chủ cho Đài Loan, cũng không đem lại chủ quyền" cho 23 triệu người dân Đài Loan.

Các máy bay quân sự Trung Quốc bay vào vùng nhận dạng phòng không Đài Loan đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới an ninh quốc gia và an toàn hàng không, bà nói, và tình thế "phức tạp, dễ thay đổi hơn so với bất kỳ thời điểm nào trong vòng 72 năm qua".