Vaccine Covid-19: Trung Quốc sản xuất nhiều hơn các nước khác cộng lại?

một giờ trước

Một video do Đoàn Thanh niên Đảng Cộng sản Trung Quốc đăng trên mạng xã hội tuyên bố rằng hơn một nửa số vaccine trên thế giới đến từ Trung Quốc.

Video được đăng trên Weibo - phiên bản Twitter của Trung Quốc - vào cuối tháng 9, ngay khi số lượng vaccine Covid được phân phối trên toàn cầu đã vượt qua con số 6 tỷ (theo trang web Our World in Data).

Ví dụ, tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, một thỏa thuận đã được ký kết vào tháng 3 để sản xuất vaccine Trung Quốc trong nước, sử dụng các thành phần do Trung Quốc cung cấp.

Và công ty Bio-Manguinhos/Fiocruz của Brazil đã sản xuất hơn 100 triệu liều vaccine dựa trên công nghệ y khoa của AstraZeneca - nhưng sử dụng nguyên liệu do công ty Wuxi Biologics của Trung Quốc cung cấp.

Tình hình vaccine của các nước khác khi so sánh với Trung Quốc

Về liều lượng vaccine được phân phối trong nước, Trung Quốc đã đạt 2,2 tỷ vào ngày 6 tháng 10 - so với hơn 923,5 triệu ở Ấn Độ, 571,4 triệu ở EU và 398,7 triệu ở Mỹ, theo Our World in Data.