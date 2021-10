Cơn ác mộng tại núi rác cao nhất ở Ấn Độ

Một nghiên cứu từ Centre for Science and Environment (CSE) vào năm 2020, có trụ sở tại Delhi, phát hiện rằng có đến 3.159 núi rác nặng đến 800 triệu tấn rác trên khắp Ấn Độ.

Saumya Roy là một nhà báo và nhà văn, tác giả của Mountain Tales: Love and Loss in the Municipality of Castaway Belonging (Profile Books/ Hachette India)