Nhiều nước bị ảnh hưởng bởi tình trạng thiếu hàng toàn cầu

Trên khắp thế giới, người dân và doanh nghiệp đang phải đối mặt với tình trạng khan hiếm hàng hóa từ cà phê tới than.

Lý do chủ yếu là gián đoạn do đại dịch Covid gây ra - nhưng có nhiều yếu tố khác, và tình trạng này tác động tới các quốc gia theo các cách khác nhau.

Trung Quốc: Than và giấy

Nó ảnh hưởng tới mọi thứ từ giấy, thực phẩm, hàng dệt may và đồ chơi cho tới chip iPhone, TS Michal Meidan từ Viện Nghiên cứu Năng lượng Oxford cho biết.

Trung Quốc phụ thuộc vào than cho việc sản xuất phần lớn điện

Hơn một nửa sản lượng điện của Trung Quốc đến từ than, mà giá than đã tăng trên toàn cầu. Nhưng các công ty điện lại không được tăng giá điện đối với người tiêu dùng do các quy định giá trần. Vì thế, các công ty điện TQ phải giảm sản lượng.