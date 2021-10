Nam chính phim Hometown Cha-Cha-Cha thừa nhận ép bạn gái phá thai

19 phút trước

Kim Seon-ho, 35 tuổi, nói trong một tuyên bố thông qua công ty quản lý Salt Entertainment. "Tôi đã làm tổn thương cô ấy do sự bất cẩn và hành vi thiếu cẩn trọng của mình."

Trong khi đó, các nhà sản xuất của "Two Days and One Night" trên đài KBS cho biết nam diễn viên sẽ rời chương trình thực tế nổi tiếng, nơi anh đã xuất hiện từ năm 2019.