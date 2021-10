COP26: Tài liệu rò rỉ cho thấy có việc vận động để thay đổi phúc trình LHQ

Nhiên liệu hóa thạch

Một quan chức cấp cao của chính phủ Australia bác bỏ kết luận rằng việc đóng cửa các nhà máy nhiệt điện chạy bằng than là cần thiết, mặc dù việc chấm dứt sử dụng than là một trong những mục tiêu mà hội nghị COP26 đã nêu.

Một nhà khoa học cấp cao từ Viện Nghiên cứu Khai thác và Nhiên liệu Trung ương của Ấn Độ, nơi có mối liên hệ chặt chẽ với chính phủ Ấn Độ, cảnh báo than có khả năng vẫn là trụ cột sản xuất năng lượng trong nhiều thập niên do những gì họ mô tả là "những thách thức to lớn" trong việc cung cấp điện có giá cả phải chăng. Ấn Độ đã là nước tiêu thụ than lớn thứ hai thế giới.