Ông Trump sẽ ra mạng xã hội TRUTH Social, cạnh tranh với Big Tech

một giờ trước

Các mạng xã hội đã bị áp lực trong suốt thời gian ông Trump làm tổng thống quanh việc cấm cửa ông, do các post ông đăng bị chỉ trích là mang tính sỉ nhục, kích động hoặc truyền bá những điều rõ ràng là sai.

Hồi năm ngoái, Twitter và Facebook đã bắt đầu xóa bỏ một số các post của ông hoặc dán nhãn cảnh báo là chúng có nội dung gây hiểu nhầm, chẳng hạn như một post nói Covid "ít nguy hiểm chết người hơn" so với bệnh cúm.

'Tổng thống được yêu mến của các bạn đã bị bắt im tiếng'

Hồi đầu năm, ông cho ra From the Desk of Donald J Trump (Từ Bàn Làm Việc Của Donald J Trump), một dạng trang blog.