Đức phải hủy hai sự kiện ra sách về ông Tập Cận Bình 'do sức ép từ TQ'

một giờ trước

Cuối sách của Stefan Aust và Adrian Geiges, hai tác giả đều sống tại Đức, có tựa đề "Xi Jinping - der mächtigste Mann der Welt" (Xi Jinping - the Most Powerful Man in the World), nói về vai trò của chủ tịch Trung Quốc trong chính trị nước ông ta và trên thế giới.