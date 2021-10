Luật cấm phá thai ở Texas, Giáo hội Công giáo và chính phủ Joe Biden

16 phút trước

Theo tôi thấy, chính quyền nhiều tiểu bang do đảng Cộng Hòa kiểm soát vẫn đang tìm mọi cách để thách thức chính phủ của Tổng thống Joe Biden.

Sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm ngoái, nước Mỹ vẫn chưa chấm dứt sự chia rẽ. Chính quyền ở nhiều tiểu bang do Đảng Cộng Hòa kiểm soát vẫn đang tìm mọi cách để thánh thức chính phủ của Tổng thống Joe Biden.

Ai có quyền không cho TT Joe Biden rước lễ?

Joe Biden không để đức tin chi phối luật pháp quốc gia. Ông không dùng tôn giáo cá nhân trở thành công cụ để cản trở sự tự do, dân chủ trên nền tảng của luật pháp.

Trong suốt chiều dài lịch sử của mình Vatican có thừa kinh nghiệm để cho rằng tôn giáo can thiệp vào chính trị chỉ đem lại những hệ lụy đáng tiếc ngay lập tức và lâu dài.

Theo tôi, trong đức tin của người Công giáo, Thiên Chúa là nguồn mạch của sự sống. Ngài cũng ban cho con người quyền tự do. Khi Thiên Chúa đã ban cho con người quyền tự do thì hà cớ gì con người lại muốn hạn chế sự tự do của nhau. Luật trên hết vẫn là luật yêu thương, chứ không phải thứ luật làm khó nhau.