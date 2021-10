Hội nghị thượng đỉnh khí hậu COP26 khai mạc tại Glasgow, Anh Quốc

một giờ trước

Với tình trạng nóng ấm toàn cầu gây ra do con người dùng nhiên liệu hóa thạch dẫn đến xả khí thải, các khoa học gia cảnh báo rằng cần có hành động khẩn cấp để tránh xảy ra một thảm họa khí hậu.

'Khoảnh khắc sự thật của thế giới'

Chủ tịch COP 26, Alok Sharma, nói thỏa thuận sẽ "cứng rắn hơn so với những gì chúng ta đã đạt được tại Paris" hồi năm năm về trước, khi hầu hết các quốc gia trên thế giới đã đồng ý một hiệp định nhằm "theo đuổi các nỗ lực" hạn chế tình trạng tăng nhiệt độ toàn cầu ở 1,5 độ C.

Trong ngày thứ nhất của kỳ họp thượng đỉnh, hội nghị sẽ nghe bản phúc trình do Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) công bố về tình trạng khí hậu hiện nay.

Bản phúc trình tạm thời của WMO do các khoa học gia về khí hậu thực hiện sẽ so sánh nhiệt độ toàn cầu trong năm nay, tính đến thời điểm này, so với các năm trước.