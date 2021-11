Shein: Giải mã đế chế thời trang tỷ đô bí ẩn của Trung Quốc

1. Giá rẻ - giá trung bình khoảng 200.000 VND

2. Phong phú lựa chọn - 600.000 sản phẩm

Sử dụng một đội quân những người có ảnh hưởng, từ "đại sứ trường học" đến các ngôi sao thực tế như Georgia Toffolo của Made in Chelsea, Shein đã thu hút được hơn 250 triệu người theo dõi trên các kênh truyền thông xã hội của mình.

4. Tuyển dụng 200 nhà thiết kế

Mặc dù công ty đã trả hơn một triệu đôla cho các nhà thiết kế độc lập cho đến nay, Twitter vẫn thấy những lời than phiền từ các doanh nghiệp nhỏ hơn. Một số người cho rằng Shein bị cáo buộc đã sao chép thiết kế của họ và bán các mặt hàng tương tự với giá thấp hơn.

5. Câu hỏi về tính bền vững

Roberta Lee, một nhà tạo mẫu thời trang bền vững, chỉ ra rằng Shein và các hãng thời trang nhanh khác thường sử dụng vải polyester, loại vải "dựa vào việc khai thác nhiều dầu và than từ lòng đất hơn" và không phân hủy sinh học như các vật liệu tự nhiên.

Shein cũng chỉ ra trên trang web của mình rằng, họ muốn tìm nguồn vải tái chế nhiều hơn và sử dụng công nghệ in ít gây ô nhiễm hơn so với in lụa truyền thống cho đồ họa và hoa văn.