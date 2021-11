Biên giới EU- Belarus: Thủ tướng Ba Lan nói 'khủng hoảng di dân đã thành chính trị'

54 phút trước

Cáo buộc lẫn nhau

Họ là những "du khách được chính quyền Belarus trợ giúp" để vào EU, theo phóng viên Paul Adams trong bài: 'How Belarus is helping ‘tourists’ break into the EU'.