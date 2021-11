Trung Quốc: Sự an toàn của một tay vợt hàng đầu

35 phút trước

Chính phủ, quan chức thể thao và vận động viên quần vợt ở một số quốc gia đã bày tỏ lo ngại về sự an toàn của cô.

Tuy nhiên, người phát ngôn của WTA nói với Reuters rằng các video mới nhất là "không đủ" bằng chứng về sự an toàn của Peng Shuai và không giải tỏa lo ngại của họ về cô ấy.

Sự việc xảy ra sau khi trưởng WTA Steve Simon cho biết hôm thứ Bảy là không rõ hai đoạn video trước đó liệu Peng Shuai "có tự do và có thể tự quyết định và hành động, không bị ép buộc hoặc can thiệp từ bên ngoài". Cơ quan này dọa rút các giải đấu ra khỏi Trung Quốc nếu không có bằng chứng cô ấy an toàn.