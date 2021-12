So sánh Anh và Việt Nam trong các vụ quân nhân chết ở doanh trại

Binh nhì Anthony Bartlett chết năm 2001 nhưng năm nay, 2021 vẫn có thêm điều tra về lý do tử vong

Và giả sử chết do 'té ngã' hay 'trèo cây' thì QĐNDVN có làm gì để đảm bảo sinh hoạt trong quân ngũ được an toàn cho các quân nhân đang sống?

Cho đến nay có vẻ như các cấp chỉ huy cao nhất, tướng lĩnh cấp quân khu, bộ trưởng quốc phòng Việt Nam do bận các việc khác, không biết hoặc không muốn nói gì về các vụ việc.

Đây là điều khác biệt giữa Việt Nam, quốc gia tự hào "Kỷ luật là Sức mạnh quân đội", và Anh Quốc, nơi các lực lượng vũ trang bị giám sát bởi nhiều cơ chế khác như tự do báo chí, nhân quyền.

Tự tử ở doanh trại Deepcut Barracks, Surrey

Từ 1995 đến 2002, có năm quân nhân Anh đã chết, hoặc vì tự sát hoặc vì lý do khác, chỉ trong một doanh trại, Deepcut Barracks, hạt Surrey, phía Nam London.

Dù cuộc điều tra về bốn ca tử vong do súng đã xong, hoàn cảnh cái chết của Anthony Barlett đã khiến chương trình quan trọng hàng đầu của đài BBC là Newsnight vào cuộc, tháng 6/2021, sau 20 năm.

Kết quả của các cuộc điều tra cấp nhà nước về bốn cái chết vì tự sát trước đó cũng được lật lại để xem những Phúc trình, như của Công tố hoàng gia Nicholas Blake ( Deepcut R eview of 2006 by Nicholas Blake- Queen Counsel -QC ) có cần rà lại hay không.

Chết đơn lẻ nhưng vì một văn hóa chung là tàn ác

Các bài trên BBC News ̣(Fifth Army recruit died at Deepcut barracks và các báo tư nhân ở Anh nhưng năm qua gọi đây là "sự ô nhục của Quân đội Anh (The Army's Shame - tên phim BBC2 6/2016).