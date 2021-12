Mùa 100 Phụ nữ BBC 2021: Những gương mặt tiêu biểu của năm

Nhà nhân chủng học, giám đốc Dự án Tin tưởng Vaccine thuộc Trường Vệ sinh và Y học Nhiệt đới London, giáo sư Heidi J. Larson dẫn đầu việc nghiên cứu các yếu tố chính trị, xã hội có gây ảnh hưởng tới việc điều trị y tế. Bà hiện đang quan tâm tới vấn đề quản lý tin đồn và xây dựng niềm tin của dân chúng vào các loại vaccine.

Bà là tác giả của cuốn sách STUCK: How Vaccine Rumors Start - and Why They Don't Go Away (MẮC KẸT: Những đồn thổi về vaccine bắt đầu thế nào, và tại sao chúng không biến mất). Bà là nhà điều tra chủ chốt của cuộc nghiên cứu toàn cầu về việc chấp nhận chủng ngừa khi mang thai.

Tiến sĩ Larson được tặng huân chương Edinburgh Medal 2021, giải thưởng nhằm ghi nhận hoạt động khoa học của bà trong lĩnh vực nghiên cứu tình trạng lan truyền tin sai lệch.

*Đại dịch xảy ra trong một thế giới đã phân cực rồi. Không có loại vaccine nào cứu được chúng ta khỏi những vấn đề đã làm chúng ta chia rẽ sâu sắc; chỉ có hành động của chúng ta, trong tư cách cá nhân và từ góc độ cộng đồng mới có thể giúp sắp xếp lại thế giới.