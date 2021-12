30 năm Liên Xô tan rã: Nước Nga mới đã giúp nhiều người Việt 'đổi đời'

Theo tôi, người dân luyến tiếc có thể vì thời Xô Viết cuộc sống được đảm bảo và ổn định, con người ít chịu rủi ro như bây giờ, tuy không phải giàu có gì cho lắm. Một lí do nữa là người ta luyến tiếc về một đất nước hùng mạnh, cường quốc thế giới. Dân các nước lớn có tâm lí này là điều dễ hiểu, nhất là khi trong những năm 90 người Nga cảm thấy bị tổn thương vì phương Tây không tôn trọng họ. Tuy nhiên, hoài niệm thì hoài niệm, số đông vẫn không muốn quay lại thời kỳ Xô Viết.

Tôi không thể giải đáp tại sao lại có hiện tượng này. Có lẽ do sức hút của nền văn hóa Nga, do tính cách cởi mở, dễ gần (tuy đôi khi hơi thô) của người Nga?

Những năm 90, nước Nga rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Đời sống vô cùng khó khăn, lạm phát hơn 1000%, thất nghiệp, lương thấp không đủ sống. An ninh rất kém, trấn lột mafia hoành hành, mỗi lần mở cửa ra khỏi nhà là một lần phải rất cẩn thận.

BBC: Ông nhận thấy xã hội Nga thay đổi như thế nào so với những năm sau 1991?

Ở giai đoạn đầu chắc mọi người cũng đã biết, đói kém, an ninh rất tồi.

Giai đoạn thứ hai, nước Nga phát triển, đời sống an sinh xã hội được cải thiện khá nhanh, an ninh tiến bộ nhiều. Nếu trước đây người dân phải vật lộn để tồn tại, "nước Nga là Moscow và các phần còn lại" thì trong năm 2014 có gần 43 triệu lượt người đi du lịch nước ngoài. Đây không còn chỉ là những "Người Nga mới" (ám chỉ một số nhỏ giàu bứt lên trong những năm 90, nhiều khi bất chính), chỉ là dân Moscow mà đã là dân thường từ mọi vùng khác nhau. Nếu như trước đây an ninh là tồi tệ thì bây giờ có thể đi chơi phố nửa đêm cũng không phải lo sợ.