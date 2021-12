Omicron: Vaccine mũi ba tăng khả năng bảo vệ 85%

28 phút trước

Khả năng bảo vệ này kém hơn một chút so với các loại vaccine được phát triển cho các phiên bản trước đó của Covid.

Nghiên cứu, do nhóm nghiên cứu tại Đại học Imperial College London thực hiện, dựa trên thông tin hạn chế về Omicron.

Ngay cả với liều tăng cường, khả năng bảo vệ chống lại bệnh nặng do Omicron có thể đạt khoảng 80 đến 85,9%, so với khoảng 97% đối với Delta - một biến thể khác hiện đang thống trị ở Anh.

Một trong những nhà nghiên cứu của Hoàng gia, Giáo sư Azra Ghani cho biết: "Một điều còn chưa chắc chắn là mức độ nghiêm trọng của bệnh do biến thể Omicron gây ra so với bệnh do biến thể trước đó gây ra.