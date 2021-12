'Giải thưởng Lenin' cho TBT Trọng 'không phải chính thức của Liên bang Nga'?

8 phút trước

Theo các báo Nga, giải thưởng cao quý nhất hiện nay của nước này là "Giải thưởng Quốc gia của Liên bang Nga" (The State Prize of the Russian Federation).