Ai có thể thay thế Daniel Craig để trở thành James Bond kế tiếp?

một giờ trước

Daniel Craig được thống cáo là Bond thứ sáu vào năm 2005 và giữ vai trò này cho đến khi No Time to Die ra mắt vào năm nay

Trong khi chúng ta vẫn chưa hoàn toàn biết chắc Định mức Khuây khỏa (tạm dịch từ tên phim: Quantum of Solace) là gì, thì chúng ta đã biết rõ rằng Craig đã thực hiện một vài phim tuyệt vời nhất trong chuỗi phim này, và rõ ràng việc bắt kịp ông là một thách thức lớn cho những người kế tiếp.

Mark O'Connell, tác giả cuốn Catching Bullets: Memories of a Bond Fan (tạm dịch: Bắt lấy những viên đạn: Ký ức của một người hâm mộ Bond), nói: "Một Bond mới không chỉ là một bộ đồ bảnh chọe trên thảm đỏ và một cánh tay đeo đồng hồ để quảng bá. Người đó phải là một ngôi sao điện ảnh, một đại sứ cho loạt phim này và cho điện ảnh, một nhà ngoại giao truyền thông, một người con được xức dầu thánh của nền văn hóa Anh và là gương mặt đại diện cho hệ sinh thái hàng tỉ đô la của các sản phẩm và sự quảng bá thương hiệu."

Với suy nghĩ đó, mọi thứ không trở nên nam tính hơn nhiều so với Tom Hardy , một diễn viên có hình ảnh mạnh mẽ trên truyền hình - anh này đã đảm nhiệm cả hai vai diễn anh em song sinh Kray trong phim Legend (Song sinh sát thủ) và đã vào vai chính trong các phim Venom, Dunkirk (Cuộc di tản Dunkirk) và Mad Max: Fury Road (Max điên: Con đường tử thần).

Vấn đề tuổi tác cũng được coi là một rào cản tiềm tàng đối với Idris Elba , 49 tuổi, người được coi là sáng giá để thay thế Daniel Craig trong một thập niên, sau màn trình diễn cực kỳ nổi tiếng của ông với vai Stringer Bell trong phim The Wire.

O'Connell lưu ý: "Connery và Lazenby đều mới tầm 30 tuổi khi họ nhận vai. Như Craig và các vết thương của ông ấy đã cho thấy, việc đóng vai Bond với tất cả các kỳ vọng của phim hành động là điều rất cam go. Đó là cuộc chơi của một điệp viên trẻ tuổi hơn."

Ngôi sao của Trò chơi Vương quyền (Game of Thrones) Richard Madden là một diễn viên khác trong cuộc đua, phần lớn là nhờ vai diễn trong bộ phim truyền hình The Bodyguard (Vệ sĩ) của BBC, bộ phim đòi hỏi anh ta phải mặc đồ tuxedo, lái xe chạy lùi khỏi làn đạn, biết cách sử dụng vũ khí.

Lashana Lynch đã đảm nhận danh hiệu 007 trong No Time to Die, nhưng các nhà sản xuất đã nói rằng James Bond sẽ vẫn là một nhân vật nam

"Cần nhớ rằng trong một hoặc hai năm ngay sau bộ phim Bond cuối cùng của Pierce Brosnan [Die Another Day năm 2002], các tít báo 'ứng viên sáng giá của các nhà cái' chưa bao giờ đề cập đến một anh chàng tên là Daniel Craig khi họ bị ám ảnh bởi Clive Owen vì anh này từng mặc một bộ tuxedo trong một phim khác," O'Connell lưu ý.

Trước đó, bạn có thể đặt cược vào anh này với tỷ lệ cược 100-1 để trở thành James Bond kế tiếp. Vào cuối tháng 10, tỷ lệ đó đã giảm xuống còn 3-1 trong bối cảnh có tin đồn rằng anh ta nằm trong danh sách rút gọn do Broccoli tổng hợp.

Diễn viên 36 tuổi này đã có nhiều vai diễn trong các loạt phim truyền hình như Casualty, Doctors và The Umbrella Academy, và xuất hiện bên cạnh Amy Schumer trong phim I Feel Pretty hồi năm 2018.

Một người khác có thể thay thế Daniel Craig tốt là Clive Standen , ngôi sao của loạt phim truyền hình Taken, dựa trên bộ ba phim điện ảnh cùng tên. Ngôi sao của Crazy Rich Asians (Con nhà siêu giàu châu Á), Henry Golding , cũng được nhiều người tán tụng.

"Những cái tên mà tôi sẽ đưa vào danh sách các ứng cử viên là Oliver Jackson-Cohen (The Invisible Man), Harris Dickinson (The King's Man), George Mackay (1917), Matt Smith (Đêm cuối ở Soho), Paul Mescal (Normal People) và Nicholas Hoult (The Great)."