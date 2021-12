Chụp lại hình ảnh,

Một tác phẩm sắp đặt mang tên Together, của Lorenzo Quinn, được trưng bày gần Đại kim tự tháp Giza ở Cairo vào tháng 10. Triển lãm, Forever Is Now, trưng bày các tác phẩm điêu khắc xung quanh cao nguyên Giza, với các tác phẩm của các nghệ sĩ đương đại Ai Cập và nước ngoài.