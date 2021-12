Myanmar: Save the Children nói quân đội giết hai nhân viên

8 phút trước

Tổ chức từ thiện quốc tế Save the Children xác nhận 2 nhân viên tại Myanmar bị thiệt mạng trong một cuộc tấn công mà tổ chức này cho rằng do quân đội gây ra.

Hơn 35 thi thể bao gồm phụ nữ và trẻ em đã bị phát hiện tại bang Kayah, miền đông Myanmar, theo Save the Children.

Save the Children nói 2 nhân viên của họ đã bị giết đều là "những người vừa mới được làm cha và đang thực thi nhiệm vụ giáo dục cho trẻ em". Họ đang trên đường về nhà vào dịp lễ sau khi thực hiện công tác nhân đạo.

Trong một dòng tweet, Save the Children đã kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc can thiệp và có hành động để thủ phạm phải bị trừng trị.