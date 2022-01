Mỹ: Tòa tối cao chặn lệnh bắt buộc tiêm chủng ở công sở của Joe Biden

50 phút trước

Trong một động thái riêng biệt, các thẩm phán đã phán quyết rằng một quy định bắt buộc về vaccine giới hạn hơn có thể áp dụng cho nhân viên tại các cơ sở chăm sóc sức khỏe do chính phủ tài trợ.

Những người phản đối, bao gồm một số bang của Đảng Cộng hòa và một số nhóm doanh nghiệp, cho biết chính quyền đã vượt quá quyền hạn của mình so với các yêu cầu được đưa ra vào tháng 11 và ngay lập tức gây ra những thách thức về mặt pháp lý.

Mục tiêu quá sức

Cuối cùng, các mệnh lệnh về vaccine của Joe Biden đứng vững hay không phải dựa trên các diễn giải của thẩm phán về quy chế liên bang, chứ không phải các nguyên tắc về quyền tự do cá nhân hoặc vì những lợi ích chung.

Một lần nữa, thế đối trọng hiện tại của Tòa án Tối cao càng rõ rệt, với bốn thẩm phán bảo thủ đang tin cậy, ba thẩm phán tự do đáng tin cậy và hai - Chánh án John Roberts và Thẩm phán Brett Kavanaugh - ở giữa.

Tập hợp tư pháp 'hỗn hợp' này chỉ là bước lùi mới nhất đối với kế hoạch phản ứng với Covid của tổng thống - kế hoạch mà luôn có vẻ đi sau một bước so với những biến chuyển phức tạp đại dịch. Chính quyền đã chậm chạp trong việc khuyến khích tiêm mũi tăng cường và bị lép vế làn sóng gia tăng nhu cầu xét nghiệm do biến chủng Omicron xuất hiện.

Trong quyết định 6-3, các thẩm phán đồng ý với lập luận đó, nói rằng quy tắc an toàn tại nơi làm việc cho các chủ lao động tại các công ty lớn là quá rộng để nằm trong thẩm quyền của Cục Quản lý An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp của Bộ Lao động đưa ra việc điều chỉnh an toàn tại nơi làm việc.