Nhiễm Covid trong thai kỳ 'có liên quan đến biến chứng khi sinh'

44 phút trước

Nhóm nghiên cứu gồm các nhà khoa học từ các trường Đại học Edinburgh, Glasgow, Aberdeen, Strathclyde và St Andrews cùng với cơ quan Y tế Công cộng Scotland (PHS) và Đại học Victoria University of Wellington của New Zealand.

'Điều đó khiến tôi yên tâm rằng tôi đã làm đúng'

Khoảng 17% trẻ sinh ra trong vòng 28 ngày kể từ khi người mẹ phát triển các triệu chứng Covid bị sinh non - trước ba tuần so với ngày dự sinh - so với tỷ lệ sinh non thông thường là 8%.