Hoa Kỳ phản đối kế hoạch củng cố Tổ chức Y tế Thế giới

một giờ trước

Hoa Kỳ, nhà tài trợ hàng đầu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đang từ chối các đề xuất về tài chính để cơ quan này trở nên độc lập hơn, bốn quan chức tham gia cuộc đàm phán cho biết theo Reuters .

Đề xuất do nhóm công tác của WHO về tài chính bền vững đưa ra sẽ tăng mức đóng góp thường niên của mỗi quốc gia thành viên, theo một tài liệu của WHO được công bố trực tuyến và ngày 4/1.