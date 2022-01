'Thầy phù thủy' Putin và ván cờ Ukraine đầy rủi ro

7 phút trước

Theo Reuters, hôm 26/01, tại Hạ Viện Nga, ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Nga hoàn toàn không có ý định thảo luận về tình hình Ukraine và an ninh của nước Nga với Liên Hiệp Châu Âu và Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu (OSCE).

Hiến chương Paris thông qua tại Paris (11/1990), dựa trên nền tảng Hiệp ước Helsinki về an ninh châu Âu. Đây là nền tảng cho Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE).

Về điểm này, nước Nga, kế thừa Liên Xô, phản đối tính chất không thể tách rời về an ninh: An ninh của nước này không thể được thực hiện mà gây bất lợi cho an ninh của nước khác. Đó có hai nguyên tắc cơ bản không tương thích, cho đến lúc này chưa được giải quyết.