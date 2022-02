Covid-19: Lý do xây hàng rào biên giới phía Nam của Trung Quốc?

"Vạn lý trường thành phía Nam" hay "Vạn lý trường thành Chống Covid"

Bài báo "Trung Quốc củng cố biên giới bằng 'Vạn lý trường thành phía Nam', viện dẫn lý do Covid-19" (China Fortifies Its Borders With a 'Southern Great Wall,' Citing Covid-19) đăng ngày 02/02 trên báo The Wall Street Journal cho biết Trung Quốc đang xây dựng một hàng rào chắn trải dọc biên giới phía Nam dài 3.000 dặm của nước này.