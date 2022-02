Căng thẳng Nga-Ukraine: Ba Lan, Romania, Đức đều lo ngại chiến tranh nổ ra

một giờ trước

Thế nhưng nhiều vấn đề của châu Âu hiện đang bị cho là chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng về nhu cầu "đảm bảo an ninh của Nga" và việc bảo toàn lãnh thổ Ukraine, có gốc rễ lâu dài.

Tương lai của châu Âu

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov viết trên trang Atlantic Council trong tháng 12/2021 rằng "Tương lai của châu Âu sẽ được định đoạt ở Ukraine" (Europe's future will be decided in Ukraine), nêu ra ba thảm hoạ cho châu Âu: