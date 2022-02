Ukraine yêu cầu một cuộc họp với Nga trong 48 giờ tới

17 phút trước

Ukraine đã yêu cầu một cuộc họp với Nga và các thành viên khác trong một tổ chức an ninh quan trọng của Châu Âu liên quan đến vấn đề leo thang căng thẳng ở biên giới.

Ngoại trưởng Ukraine Kuleba cho biết vào ngày 11/2, quốc gia này đã yêu cầu các câu trả lời từ phía Nga về những ý định theo như quy định trong Công ước Vienna - một thỏa thuận về các vấn đề an ninh do các nước thuộc Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) thực thi bao gồm Nga.