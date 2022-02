Trung Quốc sử dụng đòn trừng phạt thương mại để giải quyết xung đột ngoại giao

một giờ trước

Khác với cuộc thương chiến lớn Mỹ - Trung xuất phát chủ yếu từ nguyên nhân kinh tế và do Mỹ 'khai hỏa', các cuộc chiến thương mại nhỏ này lại thường do Trung Quốc gây ra và có nguyên nhân sâu xa từ căng thẳng ngoại giao giữa Trung Quốc với các nước, dù không được nước này thừa nhận trực tiếp.

Dưới đây là hai ví dụ điển hình về xung đột ngoại giao dẫn đến biện pháp trả đũa thương mại do Trung Quốc đơn phương áp đặt.

Xung đột ngoại giao với Úc

Những năm gần đây, xung đột ngoại giao giữa Trung Quốc và một số nước xảy ra thường xuyên hơn, chủ yếu liên quan đến vấn đề chủ quyền lãnh thổ của Đài Loan, quyền tự trị và tự do của Hong Kong, hồ sơ nhân quyền ở Tân Cương, hay vấn đề về nguồn gốc của Covid-19.

Có thể nói Úc là quốc gia đầu tiên sau Hoa Kỳ và là một trong số ít nước lên tiếng mạnh mẽ về việc mở một cuộc điều tra độc lập với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về nguồn gốc virus corona và cách xử lý‎ đại dịch ngay từ đầu.

Xung đột ngoại giao về vấn đề Đài Loan

Tấm biển của cơ quan đại diện Đài Loan tại Vilnius ghi tiếng Anh 'The Taiwanese Representive Office in Lithuania' và có cờ 'thanh thiên bạch nhật' của Đài Loan, tức Trung Hoa Dân Quốc.

'Trừng phạt thương mại'

Với Úc

Trong cả hai trường hợp, giới chức Trung Quốc đều viện dẫn lý do là tệ phân biệt chủng tộc nhằm vào người gốc Á gia tăng trong đại dịch, dù không nhắc đích danh Úc.

Giới chức ở Trung Quốc khi đó lập luận rằng một số rượu vang Úc đang được bán ở Trung Quốc rẻ hơn (bán phá giá) so với ở thị trường nội địa của Úc thông qua việc sử dụng trợ giá. Australia đã ngay lập tức bác bỏ quan điểm này.

Không chỉ lúa mạch và rượu vang Úc, Bắc Kinh còn nhắm vào các mặt hàng nhập khẩu từ Australia bao gồm than đá, đường, thịt bò và tôm hùm.

Trong một biện pháp khác, Trung Quốc đã ngưng "vô thời hạn" việc đối thoại kinh tế then chốt với Australia vào tháng 05/2021.

Với Lithuania

Lý do được Tổng cục Hải quan Trung Quốc đưa ra là do "thiếu giấy tờ" (lack of documentation), cơ quan này cho biết.