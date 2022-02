Nghiên cứu ở Anh nói dược phẩm trôi ra sông ngòi đe dọa sức khỏe người dân nhiều nước

55 phút trước

Một báo cáo cho biết tình trạng ô nhiễm ở các dòng sông trên thế giới do các sản phẩm thuốc và dược phẩm tạo ra "mối đe dọa đối với sức khỏe môi trường và toàn cầu".

Nhìn chung, hơn một phần tư trong số 258 con sông được lấy mẫu chứa chất được gọi là "thành phần dược hoạt tính" ở mức được coi là không an toàn cho các sinh vật sống dưới nước.

"Chúng tôi nhận thấy những con sông bị ô nhiễm ở Nigeria và Nam Phi có nồng độ dược phẩm rất cao và điều này về cơ bản là do thiếu cơ sở hạ tầng để xử lý nước thải," Tiến sĩ Mohamed Abdallah, phó giáo sư về các chất ô nhiễm mới nổi tại Đại học Birmingham của Vương quốc Anh cho biết.

Báo cáo đầy đủ bằng tiếng Anh đã được đăng trên tạp chí Proceedings of the National Academy of Sciences.