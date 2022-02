Nga cấm bay qua Biển Azov, Ukraine bác bỏ 'tin giả' về 5 quân nhân bị Nga giết

38 phút trước

Theo Luke Harding, phóng viên của báo Anh The Guardian từ Kyiv thì phía Ukraine cho rằng tin Nga đưa ra về vụ "chặn và giết nhóm trinh sát xâm nhập" là "tin giả".

Thông báo cấm bay NOTAM (Notice to airmen) mà Nga đưa ra đêm Chủ Nhật đã cấm các chuyến bay thương mại tới sân bay Mariupol, thành phố bên Biển Azov, nằm ở điểm tiếp giáp vùng của phe phiến quân ly khai tại Donbass do Nga hậu thuẫn, và vùng do Ukraine còn kiểm soát.