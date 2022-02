Bài phát biểu đầy giận dữ của Putin viết lại lịch sử Ukraine

43 phút trước

'Giống như cuộc đua tranh cử tổng thống Ukraine'

Với bài phát biểu này, Putin rõ ràng không nhượng bộ về các yêu cầu an ninh then chốt của mình: sự mở rộng của Nato phải bị lùi lại, và việc trở thành thành viên Nato của Ukraine là một lằn ranh đỏ. Ông ấy than phiền rằng những mối lo ngại của Nga đã bị phớt lờ và không được quan tâm thích đáng trong suốt nhiều năm và cáo buộc phương Tây tìm cách "kiềm chế" Nga như một lực lượng toàn cầu đang trỗi dậy.