Toàn văn phát biểu: Putin chê trách Lenin, lên án Ukraine thậm tệ

một giờ trước

Dưới đây là toàn văn bài phát biểu của Tổng thống Nga Putin.

Vì vậy, tôi sẽ bắt đầu với sự thật rằng Ukraine hiện đại hoàn toàn do Nga tạo ra hay nói chính xác hơn là bởi phe Bolshevik, bởi nước Nga Cộng sản. Quá trình này thực tế bắt đầu ngay sau cuộc cách mạng năm 1917, và Lenin và các cộng sự của ông ta đã thực hiện nó theo cách cực kỳ khắc nghiệt đối với nước Nga - bằng cách chia cắt, cắt đứt những gì thuộc về lịch sử của đất Nga. Không ai hỏi hàng triệu người sống ở đó họ nghĩ gì.

Sau đó, cả trước và sau Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại, Stalin đã hợp nhất vào Liên Xô và chuyển giao cho Ukraine một số vùng đất trước đây thuộc về Ba Lan, Romania và Hungary. Trong quá trình này, ông ta đã trao cho Ba Lan một phần đất theo truyền thống của Đức để đền bù, và vào năm 1954, Khrushchev đã đưa Crimea khỏi Nga vì một số lý do và cũng trao nó cho Ukraine. Trên thực tế, đây là cách lãnh thổ của Ukraine hiện đại được hình thành.

Thậm chí hai năm trước khi Liên Xô sụp đổ, số phận của nó thực sự đã được định trước. Giờ đây, những người theo chủ nghĩa dân tộc và cực đoan, bao gồm và chủ yếu là những người ở Ukraine, đang ghi nhận công lao vì đã giành được độc lập. Như chúng ta có thể thấy, điều này là hoàn toàn sai lầm. Sự tan rã của đất nước thống nhất của chúng ta là do những sai lầm lịch sử, chiến lược của các nhà lãnh đạo Bolshevik và ban lãnh đạo Cộng sản Liên Xô, những sai lầm đã phạm vào các thời điểm khác nhau trong xây dựng nhà nước cũng như trong các chính sách kinh tế và dân tộc. Sự sụp đổ của nước Nga lịch sử, hay còn được gọi là Liên Xô, là gánh nặng lương tâm của họ.

Một vai trò trong việc này là do các lực lượng bên ngoài, họ sử dụng một mạng lưới các tổ chức phi chính phủ và các dịch vụ đặc biệt phân nhánh để nuôi dưỡng các khách hàng của họ ở Ukraine và đưa các đại diện của họ vào các ghế chính quyền.

Cần lưu ý rằng Ukraine thực sự không bao giờ có truyền thống ổn định về tình trạng nhà nước thực sự. Và, do đó, vào năm 1991, họ đã chọn mô phỏng một cách vô tâm các mô hình nước ngoài, không liên quan đến lịch sử hoặc thực tế Ukraine. Các thể chế chính trị của chính phủ đã được điều chỉnh lại nhiều lần cho phù hợp với các gia tộc đang phát triển nhanh chóng và lợi ích phục vụ bản thân của họ, không liên quan gì đến lợi ích của người dân Ukraine.

Về cơ bản, cái gọi là lựa chọn văn minh thân phương Tây do chính quyền đầu sỏ Ukraine đưa ra không phải và không nhằm mục đích tạo điều kiện tốt hơn vì lợi ích của người dân mà là để giữ hàng tỷ đô la mà các nhà tài phiệt đã đánh cắp từ người Ukraine và đang giữ trong tài khoản của họ tại các ngân hàng phương Tây, đồng thời hăng hái tiếp đón các đối thủ địa chính trị của Nga.

Một số tập đoàn công nghiệp và tài chính và các đảng phái và chính trị gia trong biên chế của họ đã dựa vào những người theo chủ nghĩa dân tộc và cực đoan ngay từ đầu. Những người khác tuyên bố ủng hộ mối quan hệ tốt đẹp với Nga và sự đa dạng về văn hóa và ngôn ngữ, lên nắm quyền với sự giúp đỡ của các công dân của họ, những người chân thành ủng hộ nguyện vọng đã tuyên bố của họ, bao gồm hàng triệu người ở các khu vực phía đông nam. Nhưng sau khi có được vị trí mà họ thèm muốn, những người này ngay lập tức phản bội cử tri của họ, quay ngang lời hứa tranh cử của họ và thay vào đó chỉ đạo một chính sách do những người cực đoan thúc đẩy và đôi khi thậm chí khủng bố các đồng minh cũ của họ - các tổ chức ủng hộ song ngữ và hợp tác với Nga. Những người này đã lợi dụng thực tế là cử tri của họ hầu hết là những công dân tuân thủ pháp luật với quan điểm ôn hòa, tin tưởng vào chính quyền và rằng, không giống như những người cực đoan, họ sẽ không hành động quá khích hoặc sử dụng các công cụ bất hợp pháp.

Ngoài ra, Hoa Kỳ còn trực tiếp kiểm soát Cơ quan Quốc gia về Phòng chống Tham nhũng, Cục Chống Tham nhũng Quốc gia, Văn phòng Công tố Chuyên trách về Chống Tham nhũng và Tòa án Chống Tham nhũng Cấp cao. Tất cả những điều này được thực hiện với lý do cao cả là nỗ lực tiếp thêm sinh lực chống tham nhũng. Được rồi, nhưng kết quả ở đâu? Tham nhũng đang nở rộ hơn bao giờ hết.

Ngày càng có nhiều hành động tạo điều kiện cho quân đội Ukraine và các cơ quan thực thi pháp luật đàn áp quyền tự do ngôn luận, bất đồng chính kiến và đi theo phe đối lập. Thế giới biết đến thực tiễn đáng trách của việc áp đặt các biện pháp trừng phạt đơn phương bất hợp pháp đối với các quốc gia khác, các cá nhân và pháp nhân nước ngoài. Ukraine đã vượt trội hơn các bậc thầy phương Tây bằng cách đưa ra các biện pháp trừng phạt chống lại chính công dân, công ty, kênh truyền hình, các phương tiện truyền thông khác và thậm chí cả các thành viên quốc hội của mình.

Vài lời về Crimea. Người dân trên bán đảo tự do lựa chọn ở bên Nga. Chính quyền Kiev không thể thách thức sự lựa chọn đã nêu rõ ràng của người dân, đó là lý do tại sao họ đã chọn hành động gây hấn, kích hoạt cực đoan, bao gồm các tổ chức Hồi giáo cực đoan, gửi những kẻ lật đổ thực hiện các cuộc tấn công khủng bố tại các cơ sở hạ tầng quan trọng và bắt cóc công dân Nga. Chúng tôi có bằng chứng thực tế rằng những hành động gây hấn như vậy đang được thực hiện với sự hỗ trợ từ an ninh phương Tây.