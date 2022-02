Toàn bộ diễn văn: Putin tuyên chiến với Ukraine, nói phương Tây 'dối trá'

Hôm nay, một lần nữa tôi cho rằng cần phải quay lại những sự kiện bi thảm đang diễn ra ở Donbass và những vấn đề then chốt của việc đảm bảo an ninh của chính nước Nga.

Một số phận tương tự cho Syria. Cuộc giao tranh của liên quân phương Tây trên lãnh thổ nước này mà không được sự đồng ý của chính phủ Syria và chuẩn y của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, không gì khác ngoài hành động gây hấn, can thiệp.

Một cách ngẫu nhiên, các chính trị gia, nhà khoa học chính trị và nhà báo Hoa Kỳ viết và nói rằng một "đế chế dối trá" thực sự đã được tạo ra bên trong Hoa Kỳ trong những năm gần đây. Thật khó để không đồng ý với điều này - nó thực sự là như vậy. Nhưng không nên khiêm tốn: Hoa Kỳ vẫn là một quốc gia vĩ đại và là một cường quốc hình thành ra hệ thống. Tất cả các vệ tinh của Hoa Kỳ không chỉ khiêm tốn và ngoan ngoãn nói đồng ý với một lý do nhỏ nhất mà còn bắt chước hành vi của họ và nhiệt tình chấp nhận các quy tắc mà họ đưa ra cho. Do đó, người ta có thể nói với lý do chính đáng và tin tưởng rằng toàn bộ cái gọi là khối phương Tây do Hoa Kỳ thành lập theo hình ảnh và sự giống hệt của Mỹ, về tổng thể, là cùng một "đế chế dối trá".