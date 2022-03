Giá xăng Việt Nam: 'Bị đánh thuế tiêu thụ đặc biệt và bảo vệ môi trường là không hợp lý'

Sau 6 lần liên tục tăng giá từ tháng 12/2021 đến nay, lần gần nhất vào ngày 01/03 thì giá xăng RON 95 ở Việt Nam gần 27.000 đồng một lít. So với cùng thời điểm vào năm 2021, giá xăng ở Việt Nam đã tăng từ 40-50%.

'Chịu đựng được'?

"Qua theo dõi giá xăng dầu tại một số quốc gia, giá xăng dầu của nước ta hiện đang thấp hơn so với mặt bằng chung của nhiều nước trong khu vực", VTV dẫn lời Bộ Tài chính Việt Nam.

Ngày 25/02/2022, so sánh với giá xăng dầu trên thế giới, Phó thủ tướng Việt Nam Lê Minh Khái cho rằng "giá xăng trong nước tăng thấp hơn khu vực và ở mức chịu đựng được, thấp hơn các nước trong khu vực" .

Tuy nhiên, Tiến sĩ Phạm Thế Anh cho rằng "giá xăng Việt Nam không thấp so với thế giới" và hiện đang là gánh nặng lớn đối với người dân và doanh nghiệp nhất là khi giá xăng dầu sẽ còn nhiều biến động từ cuộc chiến tranh Ukraine khiến giá dầu thô thế giới liên tục lập đỉnh.

'Trung bình cao của thế giới'

Tiến sĩ Thế Anh cho rằng giá xăng nhập khẩu ở các nước là tương đối giống nhau, chênh lệch không đáng kể, giá tiêu dùng cuối cùng cao hay thấp chủ yếu là do mức thuế phí mà các nước áp lên mặt hàng xăng dầu.

"Giá xăng ở Việt Nam không phải là thấp trên thế giới. Có thể thấp hơn một số nước và cao hơn nhiều nước, ngay cả trong các nước trong khu vực. Giá xăng Việt Nam có thể thấp hơn đôi chút so với Trung Quốc, Thái Lan, Lào nhưng cao hơn một chút so với Campuchia và cao hơn rất nhiều so với giá xăng của Malaysia hay của Indonesia."